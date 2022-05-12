В воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, есть погибший и пострадавшие. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах региона.

«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу», — сказал собеседник агентства.