В РФ предложили усилить надзор за психически больными людьми
10:20 12.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России предложили ужесточить надзор за психически больными людьми. Поправки готовит правительство Ульяновской области. Как ранее заявил губернатор Алексей Русских, предлагается расширить действие закона «О психиатрической помощи», утвердив список заболеваний, потенциально опасных для окружающих.
Наблюдение должно вестись, в том числе, за гражданами с заболеваниями, при которых возможно агрессивное поведение.
В Госдуме поддерживают инициативу, рассказал газете «Известия» бывший глава Ульяновской области, а ныне депутат Сергей Морозов.
26 апреля вооружённый мужчина пришёл в здание детского сада в Ульяновской области и убил двоих детей и воспитательницу, после чего покончил с собой. По данным уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, злоумышленник состоял на учёте как психически больной. Говорит Москва
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