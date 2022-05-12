Сербия созывает заседание Совбеза из-за заявки Косова на вступление в Совет Европы

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия созывает Совет национальной безопасности в связи с заявкой непризнанного Косова на вступление в Совет Европы. Об этом в среду заявил президент Республики Александар Вучич.

«Завтра ситуация для нас станет еще тяжелее, и госпожа Доника Гервала (министр иностранных дел непризнанного Косова — прим. ТАСС) подтвердила, что они завтра подают заявку на членство так называемого Косова в Совете Европы. <…> И мы в следующие 36 часов созовем заседание Совета национальной безопасности и начнем политически реагировать. Им не будет так легко, как они себе это представили», — заявил Вучич, отвечая на вопросы журналистов после рабочего ужина, который министры иностранных дел ЕС традиционно организуют для лидеров стран Западных Балкан.

Ранее президент Сербии пообещал дать «сильный ответ» Косову за нарушение Вашингтонских соглашений, заявив, что Белград продолжит ускоренную работу над отзывом признания косовской независимости.

4 сентября 2020 года в Вашингтоне был зафиксирован ряд обязательств руководства Сербии и Косова (Вашингтонские соглашения), среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания косовской независимости. В начале августа прошлого года парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить Вашингтонские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.