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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помогает жителям Донбасса и участвует в акции «Доброе дело»

10:02 12.05.2022

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Фото Антона Чернова
Московская область продолжает большой проект «Доброе дело». В ДНР и ЛНР постоянно отправляются фуры с гумпомощью, которую собирают взрослые и дети. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в эфире радио Sputnik, который прошел в распределительном центре в Домодедове. Сюда доставляют всю собранную в Подмосковье гуманитарную помощь и затем отправляют в ЛДНР и освобожденные территории.

«Вся эта история у нас началась, когда произошли события на Донбассе. Открывались пункты сбора, и родилась идея сделать во всех школах эту акцию, – сказал Андрей Воробьёв. – Вот сейчас День Победы прошел, такое единение в этот праздник, все понимают, что это священный день. Так и с этой акцией получилось. Мы очень рады, что у нас нет школы, которая бы не участвовала, которая бы не внесла свою лепту. Хочу сказать слова благодарности сказать педагогам, нашим детям».

Также Андрей Воробьёв рассказал, как живут взятые под опеку дети из Донбасса. Большая программа помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, началась в Подмосковье в апреле. Первые 27 человек взяли под временную опеку 10 семей. Губернатор отметил, что с ними держат постоянную связь, навещают, узнают, как проходит процесс адаптации. Устроить детей в семьи удалось благодаря большой совместной работе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и детского омбудсмена ДНР Элеоноры Федоренко.

«Это была очень долгожданная встреча и со стороны детей, и новых родителей. Мы уже посетили несколько домов в Истре и Луховицах, чтобы проверить, что адаптация идет нормально. Что касается нашего дальнейшего сотрудничества в этом направлении, мы к нему готовы, важно, чтобы запрос был и с тех территорий. Никто ничего не собирается делать насильно», – подчеркнул губернатор.

Руководитель штаба Общественной палаты Московской области Александр Тарарев из Донецка сообщил губернатору, что помимо доставки гуманитарного груза, удается оказывать и адресную помощь. Например, заниматься поиском людей.

«Мы занимаемся по возможности в тех районах, в которых находимся, поиском людей, когда к нам обращаются. В Мариуполе нашли семью Никиты С. Он решил получить гражданство России и вступить в сборную по водному поло. Мы нашли семью, оформили необходимые документы. Кроме того, нашли родственников, которые проживают временно, размещены в Подмосковье, это Тонконог Галина Сергеевна, она жива-здорова, сейчас у родственников», – рассказал Тарарев.

Губернатор отметил, что помощь от Подмосковья идет от человека к человеку, это особенность акции «Доброе дело».

«Мы должны поблагодарить тех, кто в распределительном центре в Домодедове собирал гуманитарную помощь. Отчитаться и показать, что все это идет в дело, идет людям. Акция «Доброе дело» продолжается», – подытожил Андрей Воробьёв.

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