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НОВОСТИ

Финляндия должна срочно подать заявку на вступление в НАТО — заявление

10:32 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин, которое в четверг распространила финская газета «Хельсингин саномат».

«Финляндия должна в срочном порядке подать заявку на членство в НАТО», — говорится в заявлении.

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