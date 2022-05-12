Финляндия должна срочно подать заявку на вступление в НАТО — заявление

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин, которое в четверг распространила финская газета «Хельсингин саномат».

«Финляндия должна в срочном порядке подать заявку на членство в НАТО», — говорится в заявлении.