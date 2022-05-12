СМИ: Сбербанк снизит бонусы в программе лояльности из-за регулирования ЦБ
10:22 12.05.2022
Сбербанк с 1 июня сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ. Регулятор с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2-2,2%, сообщает РБК.
Эти комиссии магазин платит своему обслуживающему банку, а тот распределяет доли в пользу платежной системы и банка, который обслуживает клиента, оплатившего товар. С 1 июня Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». Также уменьшится размер повышенных бонусов в категориях, попадающих под ограничения ЦБ, и увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка – с 15 тыс. до 25 тыс. руб.
Эксперты предупреждали, что снижение эквайринговой комиссии может привести к временному сокращению вознаграждений за безналичные покупки. Так происходило в 2020 году, когда ЦБ установил эквайринговую комиссию 1% за покупки в интернет-магазинах, чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии.
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