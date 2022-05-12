Потенциальный конфликт НАТО с РФ может перерасти в ядерную войну - Медведев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией, а он в свою очередь может перерасти в ядерную войну, что будет «катастрофическим для всех сценарием». Такую оценку ситуации дал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг в своем телеграм-канале.

«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими „войны по доверенности“, — написал Медведев.

«У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», — предостерег он.