Потенциальный конфликт НАТО с РФ может перерасти в ядерную войну - Медведев
11:20 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией, а он в свою очередь может перерасти в ядерную войну, что будет «катастрофическим для всех сценарием». Такую оценку ситуации дал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг в своем телеграм-канале.
«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими „войны по доверенности“, — написал Медведев.
«У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», — предостерег он.
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