В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом — Рёнхап
12:05 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап.
По его информации, власти республики 8 мая взяли анализы у жителей Пхеньяна, результаты которых показали, что был обнаружен подтип штамма «омикрон». В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.
По этому поводу выступил лидер КНДР Ким Чен Ын, который призвал усилить контроль границ страны в целях предотвращения распространения вируса.
В условиях пандемии власти КНДР в начале 2020 года приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, в том числе были закрыты границы государства. По данным Рёнхап, Пхеньян не согласился принять поставки вакцин от коронавируса, которые полагались республике в рамках международного механизма COVAX. После этого квота COVAX на предоставление КНДР препаратов была отменена, их перенаправили другим странам.
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