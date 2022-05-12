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НОВОСТИ

В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом — Рёнхап

12:05 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап.

По его информации, власти республики 8 мая взяли анализы у жителей Пхеньяна, результаты которых показали, что был обнаружен подтип штамма «омикрон». В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

По этому поводу выступил лидер КНДР Ким Чен Ын, который призвал усилить контроль границ страны в целях предотвращения распространения вируса.

В условиях пандемии власти КНДР в начале 2020 года приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, в том числе были закрыты границы государства. По данным Рёнхап, Пхеньян не согласился принять поставки вакцин от коронавируса, которые полагались республике в рамках международного механизма COVAX. После этого квота COVAX на предоставление КНДР препаратов была отменена, их перенаправили другим странам.

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