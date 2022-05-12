Уже 20 компаний Европы открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа из РФ — Bloomberg
12:32 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще десять европейских компаний открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок российского газа. Как сообщило в четверг агентство Блумберг, таким образом общее юридических лиц, готовящихся расплачиваться за газ в рублях, увеличилось до 20.
По сведениям источника агентства, еще 14 компаний запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.
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