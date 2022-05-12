РФ готова к решительному ответу, если кто-то попытается вмешаться в СВО — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет готова дать самый решительный ответ, если кто-то попытается вмешаться в специальную военную операцию (СВО) на Украине, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент [РФ Владимир Путин], начиная с 24 февраля, о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине Вооруженные силы РФ», — подчеркнул представитель Кремля.