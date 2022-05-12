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Санкции РФ запрещают «Газпрому» использовать Ямал — Европу для транзита газа через Польшу

16:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции РФ, введенные против ряда зарубежных энергетических компаний, запрещают «Газпрому» использовать принадлежащий компании EuRoPol GAZ (совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода Ямал — Европа) газопровод для прокачки российского газа через Польшу, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для „Газпрома“ это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — сказал он.

Польская сторона уже неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ, а в конце апреля внесла российскую компанию в санкционный список, заблокировав возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместного предприятия и получать дивиденды, отметил Куприянов.

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