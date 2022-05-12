Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро — Bloomberg

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предлагает странам — членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд соответственно. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг.

По его данным, речь идет о выделении средств в рамках Европейского фонда мира, при этом отмечается, что этот план странами Евросоюза еще не согласован. С начала марта ЕС уже выделил Украине из средств фонда 1,5 млрд евро на закупки оружия и военной техники. Помимо этого, многие страны ЕС предоставили оружие и вооружения на двусторонней основе.