Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро — Bloomberg
16:32 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предлагает странам — членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд соответственно. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг.
По его данным, речь идет о выделении средств в рамках Европейского фонда мира, при этом отмечается, что этот план странами Евросоюза еще не согласован. С начала марта ЕС уже выделил Украине из средств фонда 1,5 млрд евро на закупки оружия и военной техники. Помимо этого, многие страны ЕС предоставили оружие и вооружения на двусторонней основе.
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