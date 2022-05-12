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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 67 руб. впервые с июня 2017 года

17:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 67 руб. впервые с июня 2017 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 16:17 мск, курс евро терял 5,17%, опускаясь до 66,99 руб.

К 16:25 мск, курс евро снижался до 67 руб. (-5,16%). В то же время курс доллара падал до 64,64 руб. (-3,81%).

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