Курс евро на Мосбирже опустился ниже 67 руб. впервые с июня 2017 года
17:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 67 руб. впервые с июня 2017 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 16:17 мск, курс евро терял 5,17%, опускаясь до 66,99 руб.
К 16:25 мск, курс евро снижался до 67 руб. (-5,16%). В то же время курс доллара падал до 64,64 руб. (-3,81%).
НОВОСТИ
- 16:35 12.05.2022
- Более 107 миллионов бонусов от СберСпасибо россияне направили на добрые дела
- 16:32 12.05.2022
- Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро — Bloomberg
- 16:12 12.05.2022
- Пророссийские партии не смогут участвовать в выборах в Латвии - СМИ
- 16:00 12.05.2022
- Санкции РФ запрещают «Газпрому» использовать Ямал — Европу для транзита газа через Польшу
- 15:32 12.05.2022
- Рада утвердила указ Зеленского об изъятии российского имущества на Украине — депутат
- 15:12 12.05.2022
- Сейм Латвии снял препятствия для сноса памятников советским воинам в стране
- 15:00 12.05.2022
- РФ в 2022 г. ожидает рекордный урожай в 130 млн тонн зерна — Путин
- 14:32 12.05.2022
- Запад готов пожертвовать остальным миром ради глобального доминирования — Путин
- 14:12 12.05.2022
- Вступление Финляндии в НАТО является, фактически, неформальным объявлением войны РФ - Климов
- 14:00 12.05.2022
- 68% болгар настаивают на нейтралитете страны в украинском кризисе — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать