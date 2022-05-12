РФ согласится с решением херсонцев по будущему статусу Херсонской области — Матвиенко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса территории.

«Такое решение (о статусе Херсонской области — прим. ТАСС) могут принять только сами жители Херсонской области. Какое они примут решение, когда [примут], это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит», — заявила Матвиенко в четверг журналистам. «Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся», — добавила она.

По словам спикера СФ, сегодня Херсонская область уже может принимать решения «без оглядки на киевские власти и нацистские батальоны». «Хочется херсонцам сказать огромное спасибо за то, что, несмотря на тяжелые условия, они сумели оперативно определиться с властью, успешно провели посевную, работают предприятия, учреждения», — подчеркнула Матвиенко.

«Это вызывает уважение. Сегодня Херсонская область не является проектом „анти-России“. Уверена, что Херсонская область никогда не будет участвовать в проектах русофобского характера, навязываемых из-за океана», — добавила она.

В среду сообщалось, что руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ.