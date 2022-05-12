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НОВОСТИ

«Курганмашзавод» за секунды показал свой потенциал

17:29 12.05.2022

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Фото агентства городских новостей
"Москва"
На главном параде страны по Красной площади в Москве прошло более 20 единиц курганской военной техники. Это семейство боевых машин пехоты для Сухопутных войск России: БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и перспективные БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха». Десантная техника: БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». На весь проход - всего 47 секунд. И ради этого момента за время многочасовых репетиций боевые машины проехали более 400 километров.

В День Победы военные парады прошли в 28-ми городах России, и почти в каждом из них в механизированной парадной колонне следовали БМП-3 и БМП-2М: в Санкт-Петребурге и Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге, Хабаровске и Владикавказе.







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