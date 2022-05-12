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Литва с 1 июня отзывает своего посла в России — Литовское национальное радио

17:50 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва с 1 июня отзывает своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса. Об этом в четверг сообщило Литовское национальное радио и телевидение.

По его данным, отзыв литовского посла предусмотрен проектом постановления правительства, зарегистрированном в четверг.

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