Литва с 1 июня отзывает своего посла в России — Литовское национальное радио

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва с 1 июня отзывает своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса. Об этом в четверг сообщило Литовское национальное радио и телевидение.

По его данным, отзыв литовского посла предусмотрен проектом постановления правительства, зарегистрированном в четверг.