Литва с 1 июня отзывает своего посла в России — Литовское национальное радио
17:50 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литва с 1 июня отзывает своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса. Об этом в четверг сообщило Литовское национальное радио и телевидение.
По его данным, отзыв литовского посла предусмотрен проектом постановления правительства, зарегистрированном в четверг.
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