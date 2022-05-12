0
0
5
НОВОСТИ

Siemens решил расторгнуть контракт на сервисное обслуживание поездов РЖД

18:15 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Сименс мобильность» с 13 мая растрогает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Siemens. Также в компании отметили, что «Сименс мобильность» в связи с уходом из России выйдет из совместных предприятий.

«Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании „Сименс мобильность“, было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО „РЖД“ с 13 мая», — сообщили в компании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 12.05.2022
Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот почти на 30%
0
88
17:50 12.05.2022
Литва с 1 июня отзывает своего посла в России — Литовское национальное радио
0
114
17:29 12.05.2022
«Курганмашзавод» за секунды показал свой потенциал
0
169
17:12 12.05.2022
РФ согласится с решением херсонцев по будущему статусу Херсонской области — Матвиенко
0
314
17:00 12.05.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 67 руб. впервые с июня 2017 года
0
170
16:35 12.05.2022
Более 107 миллионов бонусов от СберСпасибо россияне направили на добрые дела
0
194
16:32 12.05.2022
Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро — Bloomberg
0
188
16:12 12.05.2022
Пророссийские партии не смогут участвовать в выборах в Латвии - СМИ
0
216
16:00 12.05.2022
Санкции РФ запрещают «Газпрому» использовать Ямал — Европу для транзита газа через Польшу
0
302
15:32 12.05.2022
Рада утвердила указ Зеленского об изъятии российского имущества на Украине — депутат
0
315

Возврат к списку