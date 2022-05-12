Siemens решил расторгнуть контракт на сервисное обслуживание поездов РЖД

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Сименс мобильность» с 13 мая растрогает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Siemens. Также в компании отметили, что «Сименс мобильность» в связи с уходом из России выйдет из совместных предприятий.

«Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании „Сименс мобильность“, было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО „РЖД“ с 13 мая», — сообщили в компании.