Китай указал оппонентам на то, по кому, на самом деле, бьют санкции

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции не принесут мир на Украину, а лишь будут способствовать продовольственному и энергетическому кризису. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Санкции не обеспечат мир, они лишь ускорят разрастание продовольственного и топливного кризиса, — сказал он. — В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену».