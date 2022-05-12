Китай указал оппонентам на то, по кому, на самом деле, бьют санкции
19:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Санкции не обеспечат мир, они лишь ускорят разрастание продовольственного и топливного кризиса, — сказал он. — В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену».
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