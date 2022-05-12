Туроператоры должны туристам около 40 млрд руб - Ростуризм

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долг российских туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 млрд руб. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.

«Сумма значительная — 40 млрд руб. практически сейчас в моменте долг у туроператоров перед туристами», — сказала Догузова.