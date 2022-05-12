0
0
0
НОВОСТИ

Туроператоры должны туристам около 40 млрд руб - Ростуризм

19:20 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долг российских туроператоров за туры, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за текущей геополитической ситуации, составляет около 40 млрд руб. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.

«Сумма значительная — 40 млрд руб. практически сейчас в моменте долг у туроператоров перед туристами», — сказала Догузова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 12.05.2022
Китай указал оппонентам на то, по кому, на самом деле, бьют санкции
0
181
18:15 12.05.2022
Siemens решил расторгнуть контракт на сервисное обслуживание поездов РЖД
0
249
18:00 12.05.2022
Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот почти на 30%
0
230
17:50 12.05.2022
Литва с 1 июня отзывает своего посла в России — Литовское национальное радио
0
249
17:29 12.05.2022
«Курганмашзавод» за секунды показал свой потенциал
0
304
17:12 12.05.2022
РФ согласится с решением херсонцев по будущему статусу Херсонской области — Матвиенко
0
619
17:00 12.05.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 67 руб. впервые с июня 2017 года
0
292
16:35 12.05.2022
Более 107 миллионов бонусов от СберСпасибо россияне направили на добрые дела
0
284
16:32 12.05.2022
Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до 2 млрд евро — Bloomberg
0
273
16:12 12.05.2022
Пророссийские партии не смогут участвовать в выборах в Латвии - СМИ
0
311

Возврат к списку