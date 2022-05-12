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НОВОСТИ

ООН опубликовала новые данные по числу беженцев с территории Украины

20:41 12.05.2022 Источник: Интерфакс

Свыше 6 млн человек покинули украинскую территорию с начала российской спецоперации, сообщили в четверг в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно данным организации, более 3,2 млн из них перебрались в Польшу, около 895 тыс. - в Румынию, более 785 тыс. - в Россию. Беженцев с Украины также приняли в Венгрии (583 тыс.), Молдавии (459,5 тыс.), Словакии (409,5 тыс.) и Белоруссии (27,3 тыс.).

В то же время в УВКБ ООН отметили, что за период с 28 февраля на территорию Украины вернулись более 1,6 млн украинцев.

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