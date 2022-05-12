Канлер Нехаммер грозит отобрать у "Газпрома" хранилище в Австрии

21:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в четверг интервью онлайн-версии газеты «Кронен цайтунг».

Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа. «Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский "Газпром" не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.