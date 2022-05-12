0
0
150
НОВОСТИ

Канлер Нехаммер грозит отобрать у "Газпрома" хранилище в Австрии

21:33 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в четверг интервью онлайн-версии газеты «Кронен цайтунг».

Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа. «Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский "Газпром" не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:29 12.05.2022
«Курганмашзавод» за секунды показал свой потенциал
0
120
11:32 12.05.2022
ВКС РФ уничтожили РЛС комплекса С-300 и склад боеприпасов ВСУ — МО РФ
0
180
10:00 12.05.2022
В воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие
0
174
09:05 12.05.2022
США запросили у Греции разрешение разместить на Крите самолеты F-35 и F-15
0
180
21:00 11.05.2022
После обстрела со стороны Украины частично разрушен жилой дом в Белгородской области
0
274
19:30 11.05.2022
В Пентагоне считают, что что Россия не хочет сражаться с НАТО
0
308
19:05 11.05.2022
Шеф Пентагона: Предстоящие недели будут иметь решающее значение для Украины
0
317
18:45 11.05.2022
США указали Зеленскому о важности отчета об использовании американского оружия
0
305
17:12 11.05.2022
Военно-биологические проекты на Украине, помимо США, реализуют Германия и Польша — МО РФ
0
307
16:32 11.05.2022
МО РФ располагает данными об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом
0
305

Возврат к списку