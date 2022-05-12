Власти Украины подсчитали, сколько денег пошло на военные нужды с начала спецоперации РФ
22:40 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что данные средства были использованы для приобретения различных видов вооружений, ремонта боевой техники, а также оказания помощи временно перемещенным лицам, которых в стране, по официальной статистике, насчитывается около 2,7 млн. Кроме того, Марченко сообщил, что Украина в апреле получила лишь 60% запланированных налоговых поступлений, а также экономическую поддержку из-за рубежа в размере почти 2 млрд долларов, из которых 719 млн были выданы в виде грантов.
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