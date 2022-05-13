Сенатор США заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву $40 млрд
09:00 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты "не должны выбрасывать за дверь" и оставлять без надзора помощь Украине в размере $40 млрд. Об этом заявил в четверг американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки), который заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению этих средств Киеву.
"Вы не должны выбрасывать за дверь все $40 млрд без какого-либо надзора. А наличие специального генерального инспектора - мы делали это в Афганистане - не остановило все растраты, но по крайней мере заставило жуликов дважды подумать, прежде чем украсть деньги", - заявил законодатель, выступая в Сенате Конгресса.
"Я присягал Конституции США, а не какому-либо иностранному государству, вне зависимости от того, насколько я сочувствую [ему], я присягал национальной безопасности Соединенных Штатов Америки", - добавил Пол.
"Мы не можем спасти Украину, обрекая на гибель экономику США", - заявил также он. По словам сенатора, "американцы чувствуют боль [от инфляции], а Конгресс, похоже, намерен только усугубить эту боль, выбрасывая еще больше денег за дверь так быстро, как только может". Кроме того, законодатель выразил обеспокоенность по поводу дальнейших дефицитных расходов, необходимых для законопроекта. По подсчетам Пола, общая помощь США Украине с начала прошлого года превысила бюджет Госдепартамента, что может еще больше подстегнуть растущую инфляцию. "Инфляция не возникает из ниоткуда, - отметил он. - Она происходит за счет дефицитных расходов".
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