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Постпред Финляндии при НАТО не видит прямых военных угроз со стороны России

09:05 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия не видит в данный момент прямых военных угроз со стороны России. Об этом заявил в четверг телеканалу CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.

По его словам, потенциальное вступление страны в Североатлантический альянс может стать результатом "очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности", однако сейчас "прямых военных угроз", а также какой-либо "нестандартной активности" с российской стороны не наблюдается. Вместе с тем, отметил дипломат, в Хельсинки ожидают, что Москва якобы может организовать кибератаки и "кампании по дезинформации".

Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, Корхонен подчеркнул, что в настоящее время они минимальны. "Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации", - уверен он.

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