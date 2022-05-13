Итальянская Eni готова оплатить в мае газ из РФ с конвертацией евро в рубли - Bloomberg
09:20 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянская энергетическая компания Eni намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если платеж в евро будет конвертирован в рубли. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, Eni еще не открыла рублевый счет в Газпромбанке, но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости.
Ожидается, что в ближайшие дни ЕС прояснит энергетическим компаниям принципы оплаты российского газа, которые не нарушили бы санкции против России.
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