Конституция РФ разрешает принять новый субъект иностранного государства — депутат Госдумы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституция РФ не запрещает принятие в состав России нового субъекта, который находится в составе другого государства, для этого необходимо составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов в пятницу, комментируя инициативу Херсонской области о вхождении в состав РФ.

«Конституция РФ предусматривает возможность принятия в Россию нового субъекта, но осуществляется это в соответствии с федеральным конституционным законом. Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть. Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора», — сказал депутат.

Он пояснил, что этот вопрос входит в компетенцию президента. В случае, если от какого-либо региона поступает инициатива о вхождении в состав России, он должен уведомить парламент, провести в случае необходимости консультации, уведомить правительство, после чего составляется проект международного договора, который будет рассматривать Конституционный суд РФ.

«Конституционный суд должен определить его соответствие Конституции РФ. Если такое подтверждается, то договор вносится на ратификацию в парламент — Госдуму и Совет Федерации. Потом только принимает силу закона», — пояснил Бессарабов, отметив, что договор также должен рассматриваться судом. Депутат добавил, что вместе с договором на ратификацию вносится еще один документ — проект федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта. «Они одновременно вносятся и одновременно рассматриваются», — резюмировал собеседник агентства.

В среду в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, руководство области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину о принятии региона в состав РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию заявил, что жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России. Кроме того, такая возможность должна иметь четкое юридическое обоснование. «Это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками», — сказал Песков.