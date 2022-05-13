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В Москве осужден фигурант дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранцам

10:00 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никулинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии строгого режима первого фигуранта уголовного дела в отношении столичных врачей-репродуктологов и гендиректора Европейского центра суррогатного материнства, обвиняемых в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Первый осужденный по этому делу — переводчик «Росюрконсалтинг» Кирилл Анисимов — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уточнил в пятницу ТАСС адвокат Игорь Трунов.

«Никулинский районный суд под председательством судьи Натальи Фигуриной приговорил переводчика ООО „Росюрконсалтинг“ Кирилла Анисимова по так называемому одинцовскому делу о торговле детьми к 6 годам лишения свободы строгого режима. Это первый приговор по делу, где проходят еще 10 обвиняемых, трое из которых находятся в международном розыске. Анисимов пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве», — рассказал собеседник агентства.

Как считает адвокат, «правоотношения, связанные с суррогатным материнством, сложно квалифицировать как торговлю детьми, тем более когда дети являются генетически родными». «По моему мнению, произошла подмена понятий. Гражданско-правовые отношения по оказанию медицинской помощи квалифицировали по уголовной статье», — резюмировал доктор юридических наук Игорь Трунов.

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