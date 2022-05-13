Администрация США одобрила запрос Турции на оборудование для истребителей F-16
10:05 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу оборудования для модернизации принадлежащих Турции американских истребителей F-16. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По их данным, направленные в Конгресс неофициальные отчеты включают в себя предложение о продаже ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 «Сайдуиндер» (Sidewinder), а также оборудования и программного обеспечения для истребителей F-16, которые уже находятся на вооружении Турции.
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