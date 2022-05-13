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Австралия заявила о появлении разведывательного корабля ВМС Китая у берегов континента

10:32 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский военный разведывательный корабль был замечен в исключительной экономической зоне Австралии, у западного побережья континента. С соответствующим заявлением в пятницу министр обороны страны Питер Даттон выступил перед журналистами в Перте.

По словам главы оборонного ведомства, появление «китайского военного корабля, обладающего возможностями для сбора разведывательных данных», было зафиксировано ВМФ Австралии в пятницу утром. «Он проходил в 250 морских милях к северо-западу от Брума [расположен на западном побережье континента, в 2,2 тыс. км к северу от Перта] и двигался дальше на северо-восток со скоростью 12 узлов, огибая континент», — указал Даттон, отметив, что прежде сотрудники австралийского Минобороны «никогда не видели, чтобы корабль Народно-освободительной армии Китая заходил так далеко на юг».

Министр утверждал, что в намерения корабля «входил сбор разведывательных данных вдоль береговой линии». «Он находился в непосредственной близости от наших военных объектов и средств службы национальной разведки, расположенных на западном побережье Австралии», — сказал Даттон. Глава ведомства уточнил, что, приближаясь к австралийским берегам, корабль «входил в исключительную экономическую зону страны».

В феврале власти Австралии уже выступали с обвинениями в адрес китайских военных, заявляя, что корабль ВМС КНР навел лазерный луч на многоцелевой самолет австралийских ВВС P-8A Poseidon («Посейдон»). Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал произошедшее серьезным инцидентом с точки зрения безопасности и потенциальной угрозой для жизни людей. МИД КНР заявил, что обвинения австралийских властей не имеют под собой оснований, и призвал уважать права китайских военных кораблей, закрепленные международными кодексами.

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