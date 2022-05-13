Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 руб., евро — ниже 65 руб.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на открытии валютных торгов Московской биржи в пятницу опустился ниже 63 руб. впервые с февраля 2020 года, курс евро — ниже 65 руб. впервые с июня 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:06 мск, курс доллара замедлил падение до 0,14%, опускаясь до 63,21 руб., курс евро перешел к росту и составлял 65,76 руб. (+0,85%).

В 10:00 мск курс доллара снижался до 62,62 руб. (-1,07%). В то же время курс евро увеличивался на 1,57%, до 66,28 руб., затем резко перешел к снижению до 64,94 руб. (-0,49%).