В Подмосковье разработают единые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц

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Фото Антона Чернова



Губернатор Московской областиобсудил вопросы развития глэмпинга в Подмосковье с представителями туристического бизнеса.

«Отечественный туризм все больше становится популярным, в том числе и подмосковный. Мы считаем, что это очень важное направление, как для бизнеса, так и для культурной жизни в регионе. У нас сейчас работает 24 глэмпинга, еще 6 – строятся. Приятно, что большинство из них расширяется, значит, есть спрос, – сказал Андрей Воробьёв. – Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Наша задача – разобраться, чем мы можем быть полезны – субсидии, гранты, выделение земли. На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки для отелей, кемпингов, глэмпингов, мы также не отстаем».

Встреча состоялась на территории глэмпинга «Под Небом» в Пушкинском городском округе. Он расположен на берегу Пестовского водохранилища. Это модульный пятизвездочный отель – 18 сафари тентов (больших палаток, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха). В планах строительство еще 6 домиков.

Глэмпинг работает по системе «все включено». Для гостей предусмотрено трехразовое питание от шеф-повара, есть возможность покататься на катере вейкборде, сапборде и каяках. Также на территории расположена пляжная зона. За прошедший сезон «Под небом» посетило почти 1,4 тыс. жителей и гостей области.

Опыт работы «Под небом» в Подмосковье успешно тиражируется во многих регионах. Основатели регулярно дают мастер-классы для предпринимателей по всей России.

Губернатор осмотрел одну из палаток, пообщался с отдыхающими и персоналом.

На встрече собрались представители туристического бизнеса, занимающиеся глэмпингом как на территории региона, так и за его пределами.

Губернатор отметил, что в Подмосковье помогают инвесторам, которые реализовывают свои проекты и создают рабочие места. Для глэмпингов, кемпингов и гостиниц будет разработан единый стандарт, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.

«Мы ищем способы, чтобы эта культура у нас приживалась, тиражировалась, но с одним условием – все должно быть на уровне. Если вы профессионалы, если вы можете стандарт обеспечить, тогда нам с вами по пути», – сказал губернатор.

Фото Антона Чернова



В ходе встречи была предложена новая мера поддержки предпринимателей, занимающихся глэмпингом на территории Подмосковья: Они смогут подобрать земельный участок на инвестиционной карте Московской области, открыв вкладку «Гостиницы». Сейчас на портале около 200 свободных объектов. В ближайшее время появится отдельная вкладка «глэмпинги». Обработка заявки будет занимать не больше 2 недель. Участок можно получить на срок до 5 лет. Всем инвесторам организуют сопровождение с момента выбора участка земли до оформления.

«Я думаю, что эта встреча – первый шаг, начало диалога. Мы будем стараться, чтобы он продолжался. Я уверен, что это позволит в кратчайшие сроки реализовать много туристически привлекательных проектов, как в Подмосковье, так и по всей России», – сказал один из владельцев глэмпинга «Под небом» Антон Сержантов.

Опытом делились коллеги из соседних областей. Владельцы глэмпинга «Вилли улей» из Твери, расположившегося на берегу Волги, в августе этого года откроют филиал в Ступино.

«Наш глэмпинг работает круглый год. Флагманский проект – в Тверской области вблизи города Кимры, ему уже 2,5 года. Также недавно запустили в Сочи. А в августе планируем в Ступино открываться, сейчас ведем подготовительные работы. Там большая территория на берегу Оки. 20 модулей поставим. Если будет такая поддержка в предоставлении участков, мы готовы и дальше расширяться», – поделился сооснователь глэмпинга «Вилли улей» Евгений Бондаренко.

По данным Ассоциации глэмпингов России, Московская область занимает 1 место по числу глэмпингов, их в регионе – 24. Больше всего – в Дмитрове, Рузе и Коломне, Орехово-Зуевском городском округе. В настоящее время строится еще 6 точек в Коломне, Красногорске, Наро-Фоминске, Ступине и Сергиевом Посаде.

«Мы находимся на берегу реки Сестра. У нас на сегодня 6 домиков и 2 глэмпинг-палатки. В конце сдается седьмой, в планах строительство восьмого домика. Мы выдаем гостям снасти, они рыбачат, у нас есть сапы, организовываем весь активный отдых, который связан с водой. Помимо этого можно взять в прокате велосипеды, квадроциклы. На территории работает ресторан», – рассказал про глэмпинг «Вуди виладж» в Дмитровском городском округе его сооснователь Михаил Дудоладов.

Отдохнуть на берегу Москвы-реки и посетить питомник Хаски можно в «Рузской Аляске».

«В 2019 году мы открыли глэмпинг. Это типи – индийское жилище. Внутри номер в смешанном стиле – покрывала в технике русский пэчворк сделала для нас ивановская мастерица, лампы – из Индии, ловец снов – из индейской культуры. И все вместе очень красиво смотрится, – рассказала сооснователь глэмпинга «Рузская Аляска» Наталия Басина. – Важно, что эта встреча состоялась. То, что на нас обратили внимание, начали поддерживать – дорогого стоит. Я надеюсь, что это даст толчок для развития внутреннего туризма. Чем выше будет сервис, тем больше людей к нам будет приезжать. Все должно быть красиво, уютно, вкусно и с душой».