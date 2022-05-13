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В России выявили 4 896 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 896, до 18 250 290. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 257, до 17 633 601. Днем ранее в штабе сообщили о 6 930 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 105, до 377 464. Днем ранее было зафиксировано 111 смертей.

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