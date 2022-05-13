Российские следователи допросили около 4 тыс. сдавшихся в плен украинских военных — СК

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи Следственного комитета РФ допросили около 4 тыс. украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Продолжается работа с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. Следователями допрошено порядка 4 тысяч таких лиц, в том числе более 200 офицеров», — отметили в СК.