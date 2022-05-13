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В Москве выявили 474 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 474 против 294 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 765 211 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 18 днем ранее, до 43 470.

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