Четверть россиян считают бессмысленным просить повышения зарплаты у руководства — опрос
12:32 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более четверти россиян не видят смысла просить повышения зарплаты у руководства. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Зарплата.ру» с 3 по 12 мая среди 1 910 жителей страны.
«Большинство — 68% — россиян недовольны своим уровнем заработной платы. При этом за повышением оплаты к руководству обращаются всего 20% респондентов, 18% периодически зарплату повышают без просьб, а вот 37% опрошенных вовсе не обращались с просьбами, и 25% боятся просить повышения. Работникам мешает просить повышения зарплаты у руководства: отсутствие смысла такой просьбы — 28%, неподходящий период — 24%, страх агрессии со стороны руководства и увольнения — 14%, стеснение и неумение просить — 17%, сложности в компании — 7%, затруднились ответить 10%», — говорится в результатах аналитики.
Участники опроса, которые обращаются за повышением зарплаты, делают это в зависимости от достижений и результатов (58%). Раз в год увеличения оплаты просят 17% респондентов, раз в полгода — 6%. Остальные респонденты обращаются при различных возможностях и обстоятельствах без привязки к результатам и отработанному сроку.
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