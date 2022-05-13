Четверть россиян считают бессмысленным просить повышения зарплаты у руководства — опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более четверти россиян не видят смысла просить повышения зарплаты у руководства. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Зарплата.ру» с 3 по 12 мая среди 1 910 жителей страны.

«Большинство — 68% — россиян недовольны своим уровнем заработной платы. При этом за повышением оплаты к руководству обращаются всего 20% респондентов, 18% периодически зарплату повышают без просьб, а вот 37% опрошенных вовсе не обращались с просьбами, и 25% боятся просить повышения. Работникам мешает просить повышения зарплаты у руководства: отсутствие смысла такой просьбы — 28%, неподходящий период — 24%, страх агрессии со стороны руководства и увольнения — 14%, стеснение и неумение просить — 17%, сложности в компании — 7%, затруднились ответить 10%», — говорится в результатах аналитики.

Участники опроса, которые обращаются за повышением зарплаты, делают это в зависимости от достижений и результатов (58%). Раз в год увеличения оплаты просят 17% респондентов, раз в полгода — 6%. Остальные респонденты обращаются при различных возможностях и обстоятельствах без привязки к результатам и отработанному сроку.