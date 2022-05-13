Песков назвал возмутительным заявление премьера Польши о Русском мире
13:00 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным и неприемлемым заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего Русский мир с «раковой опухолью».
«Это совершенно возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — сказал представитель Кремля в пятницу журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания польского премьера.
«Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению», — заметил пресс-секретарь российского лидера.
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