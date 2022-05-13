Жители Стамбула подали в суд на проект строительства канала в обход Босфора

13:05

Жители стамбульского района Еникёй, вблизи которого планируется проложить судоходный канал «Стамбул» в обход Босфора, обратились в окружной административный суд с требованием прекратить изыскательные работы в рамках проекта. Об этом сообщает в пятницу телеканал «Халк-ТВ».

Адвокат истцов Иса Озтюрк сообщил журналистам у здания суда, что 13 мая истекает срок подачи исков в суд против проекта, на реализации которого настаивают местные власти. «Сегодня сюда пришло 90 человек, все они подают иски. Теперь они будут защищать свои права в суде. Иных путей добиваться справедливости попросту нет», — сказал адвокат. Он добавил, что причины для обращения в суд самые разные: от переселения жителей в другие районы до непосредственно проектных работ.

Заместитель главы стамбульского отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Гюлер Ышыджевахир назвала планы строительства канала «проектом больших доходов». «Против реализации проекта выступают ученые, профессиональные организации, жители Стамбула. Уничтожаются природа, водные бассейны, сельхозугодья, исторические места. Но самое главное — наносится ущерб экономике в то время, когда она сама испытывает серьезные проблемы», — сказала она.

Самым большим противником проекта канала является мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий НРП. Он неоднократно заявлял, что прокладка искусственного водной артерии может обернуться величайшей катастрофой для города.

Проект строительства канала «Стамбул» был анонсирован президентом Турции Тайипом Эрдоганом в 2011 году в его бытность премьер-министром. По заявлениям местных властей, он позволит значительно снизить транспортную нагрузку на Босфор, через который ежегодно проходят свыше 55 тыс. судов. Ранее сообщалось, что себестоимость строительства канала составит около 15 млрд долларов и проект будет реализован за шесть лет.