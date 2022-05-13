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РФ не против встречи Путина и Зеленского, но она невозможна без подготовки — Кремль

13:20 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не отказывается от встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне». Он сделал акцент на том, что «без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно».

Что касается подготовки такого документа, то по словам Пескова, подвижек в этом направлении нет. «С документом, мы уже говорили, пока движение отсутствует», — сказал он. «Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне. Ответа нет», — заключил представитель Кремля.

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