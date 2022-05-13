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НОВОСТИ

Никакой политической подоплеки в желании получить с Молдавии долги за газ нет — Песков

13:32 13.05.2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии политической подоплеки в желании российской стороны получить с Молдавии все долги за поставленный газ.

«Контакты идут по линии „Газпрома“. Ведь эти долги висят на балансе „Газпрома“. Поэтому желание получить все причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в „Газпроме“, никакой политической подоплеки здесь нет», — сказал Песков в пятницу журналистам.

«Если товар поставляется, он должен оплачиваться. Какие-то разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти. Это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы», — добавил представитель Кремля.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что связывает с «политическим подходом» требования «Газпрома» о погашении всех долгов за газ, копившихся с 1994 года.

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