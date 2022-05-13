Более 2 миллионов клиентов обменяли бонусы от СберСпасибо на рубли

13:18

Cбер предлагает своим клиентам возместить рубли за бонусы от СберСпасибо после совершения платежей в СберБанк Онлайн. С момента запуска сервиса в конце 2020 года этой возможностью уже воспользовались более 2 млн участников программы лояльности Сбера. Они списали более 3 млрд бонусов за возмещение платежей.

Сервис предлагает возмещать оплату за ЖКХ, кредиты, штрафы, образование и многое другое. Аналитики СберСпасибо рассказали, что самые популярные платежи для возврата: ЖКХ – 53%, кредиты – 32%, образование – 9%. Самая большая разовая операция по списанию за образование составила 558 978 бонусов от СберСпасибо.

Для того, чтобы воспользоваться услугой в приложении СберБанк Онлайн, нужно:

– зайти в раздел «СберСпасибо»;

– перейти в раздел «Конвертировать бонусы в рубли» на главном экране внизу;

– выбрать из предложенного списка платеж, за который можно возместить оплату;

– указать, сколько бонусов нужно списать. Здесь сразу же можно увидеть, сколько рублей в итоге вернется;

– выбрать, на какую карту или счет зачислить рубли;

– нажать кнопку «Списать Х бонусов».

Денежные средства будут зачислены на карту или счет клиента в срок не позднее трех рабочих дней. Отменить возмещение после подтверждения уже нельзя.

«Программа лояльности СберСпасибо постоянно совершенствуется и предлагает своим участникам разнообразные способы применения бонусов, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – Один из таких способов – вернуть себе средства, потраченные на ряд платежей, которые клиенты совершали в СберБанк Онлайн. Мы рады, что так много участников программы уже воспользовались этой возможностью».