Более 2 миллионов клиентов обменяли бонусы от СберСпасибо на рубли
13:18 13.05.2022
Cбер предлагает своим клиентам возместить рубли за бонусы от СберСпасибо после совершения платежей в СберБанк Онлайн. С момента запуска сервиса в конце 2020 года этой возможностью уже воспользовались более 2 млн участников программы лояльности Сбера. Они списали более 3 млрд бонусов за возмещение платежей.
Сервис предлагает возмещать оплату за ЖКХ, кредиты, штрафы, образование и многое другое. Аналитики СберСпасибо рассказали, что самые популярные платежи для возврата: ЖКХ – 53%, кредиты – 32%, образование – 9%. Самая большая разовая операция по списанию за образование составила 558 978 бонусов от СберСпасибо.
Для того, чтобы воспользоваться услугой в приложении СберБанк Онлайн, нужно:
– зайти в раздел «СберСпасибо»;
– перейти в раздел «Конвертировать бонусы в рубли» на главном экране внизу;
– выбрать из предложенного списка платеж, за который можно возместить оплату;
– указать, сколько бонусов нужно списать. Здесь сразу же можно увидеть, сколько рублей в итоге вернется;
– выбрать, на какую карту или счет зачислить рубли;
– нажать кнопку «Списать Х бонусов».
Денежные средства будут зачислены на карту или счет клиента в срок не позднее трех рабочих дней. Отменить возмещение после подтверждения уже нельзя.
«Программа лояльности СберСпасибо постоянно совершенствуется и предлагает своим участникам разнообразные способы применения бонусов, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – Один из таких способов – вернуть себе средства, потраченные на ряд платежей, которые клиенты совершали в СберБанк Онлайн. Мы рады, что так много участников программы уже воспользовались этой возможностью».
НОВОСТИ
- 14:12 13.05.2022
- Путин и Шольц вновь обсудили ситуацию на Украине и ход переговоров Москвы и Киева
- 14:00 13.05.2022
- Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
- 13:32 13.05.2022
- Никакой политической подоплеки в желании получить с Молдавии долги за газ нет — Песков
- 13:20 13.05.2022
- РФ не против встречи Путина и Зеленского, но она невозможна без подготовки — Кремль
- 13:05 13.05.2022
- Жители Стамбула подали в суд на проект строительства канала в обход Босфора
- 13:00 13.05.2022
- Песков назвал возмутительным заявление премьера Польши о Русском мире
- 12:32 13.05.2022
- Четверть россиян считают бессмысленным просить повышения зарплаты у руководства — опрос
- 12:20 13.05.2022
- Финансирование плана первоочередных действий в экономике превысит 5 трлн руб. — Мишустин
- 12:05 13.05.2022
- ЕС даст Украине дополнительные 500 млн евро на закупки тяжелых вооружений — Боррель
- 12:00 13.05.2022
- В Москве выявили 474 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать