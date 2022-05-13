Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
14:00 13.05.2022
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство страны ВАМ.
«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», — говорится в обнародованном сообщении.
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