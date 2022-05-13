Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

14:00

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство страны ВАМ.

«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», — говорится в обнародованном сообщении.