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НОВОСТИ

Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

14:00 13.05.2022

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство страны ВАМ.

«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», — говорится в обнародованном сообщении.

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