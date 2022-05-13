РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве — МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

«13 мая чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве, — отмечается в сообщении дипведомства. — Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии».