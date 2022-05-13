Проекты Сбера получили четыре награды международной премии в сфере дизайна
14:45 13.05.2022
Сразу четыре продукта Сбера отмечены наградами престижной международной премии в сфере дизайна A' Design Award & Competition 2021-2022.
Проект «Сервис электронной регистрации и снятия обременения недвижимости при залоге по кредитам СберБизнеса» победил в категории «Дизайн интерфейсов и сценариев взаимодействий». Это сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющий создавать заявки на регистрацию и снятие ипотеки и дистанционно направлять их в государственные организации с отслеживанием статуса. Интерфейс выполнен в виде пошаговой системы, которая подсказывает пользователю необходимые действия. За год число пользователей сервиса увеличилось с 436 до 1151.
Платежный метод SberPay для быстрой и безопасной оплаты онлайн-покупок завоевал серебро в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения». Если у пользователя есть банковская карта Сбера и приложение СберБанк Онлайн, то для оплаты в интернет-магазине достаточно нажать на зеленую кнопку SberPay – данные карты вводить не потребуется. SberPay доступен 73 млн пользователей СберБанк Онлайн более чем в 50 тыс. интернет-магазинах и приложениях экосистемы Сбера.
Дизайн SberPay нацелен на простоту взаимодействия и привычный паттерн поведения в цифровой среде. Благодаря текучему и пластичному градиенту передается эффект присутствия бренда в жизни пользователя: кнопка SberPay появляется, когда это необходимо, и исчезает, как только выполняет свою функцию.
Проект «Портал DA» завоевал бронзу в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения». Сервис упрощает покупку и продажу залогов и непрофильных активов. На специальном портале и в мобильном приложении можно купить или продать реальные активы – от коммерческой недвижимости и производственных предприятий до частных домов и квартир. В последней версии приложения доступна новая механика поиска активов, интеллектуальная рекомендательная система, удобный интерфейс и навигация, чат для эффективных коммуникаций с продавцами. Актив можно найти не только для покупки, но и для аренды. Обновленный дизайн приложения подстроен под пользовательское поведение, эстетичен и удобен.
Проект «Серия приветственных заставок мобильного приложения СберБанк Онлайн», приуроченных к Году науки и технологий в России, отмечен бронзовой наградой в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения». Среди фотографий, интегрированных в приложение, – созданные в режиме микро- и макросъемки снимки победителей фотоконкурса для телеканала «Наука», а также изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В проект вошли такие материалы, как «Подводный мир», «Под микроскопом» и «Нейросеть».
Ежегодные премия и конкурс A' Design Award & Competition – одни из крупнейших и наиболее влиятельных в сфере дизайна. Они предназначены для дизайнеров, инноваторов и компаний, которые хотят привлечь внимание СМИ, издателей и покупателей. Продукты и дизайн, отмеченные наградами, становятся достоянием международной общественности на выставке A' Design Award в Италии.
В прошлом году проекты Сбера были удостоены двух золотых и одной серебряной награды премии.
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