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Задержанный за подготовку теракта в Сочи признался, что хотел убить более 50 человек

15:00 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре Сочи оказался сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн», он хотел убить более 50 человек. Об этом он заявил на допросе, видео которого распространила в пятницу ФСБ России.

«Хотел совершить теракт 9 мая, хотел убить более 50 человек из револьвера», — сказал он. По словам мужчины, он является сторонником нацизма и «Колумбайна». При этом ему известно, что это движение признано террористическим и запрещено в России.

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