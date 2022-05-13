МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Великобританию
15:12 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформить британские визы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении дипведомства о ситуации с оформлением британских виз в России.
«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — отметили в министерстве.
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