Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО — Эрдоган

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара не считает позитивной возможность выступления в состав НАТО Стокгольма и Хельсинки. Об этом заявил в пятницу журналистам президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы следим за развитием ситуации с Финляндией и Швецией, но у нас нет позитива [по этому вопросу]. Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», — подчеркнул он.

Под террористическими организациями Эрдоган подразумевает членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.