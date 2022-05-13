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НОВОСТИ

Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО — Эрдоган

16:12 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара не считает позитивной возможность выступления в состав НАТО Стокгольма и Хельсинки. Об этом заявил в пятницу журналистам президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы следим за развитием ситуации с Финляндией и Швецией, но у нас нет позитива [по этому вопросу]. Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», — подчеркнул он.

Под террористическими организациями Эрдоган подразумевает членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

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