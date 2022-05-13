Суд приговорил экс-офицера ФСБ к 13 годам колонии за работу на иностранную разведку

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии за передачу секретных сведений иностранной разведке. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

«Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Казакова Д. В. к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке за вознаграждение, чем нанес существенный ущерб интересам РФ», — сказал собеседник агентства.