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Россия должна выплатить Украине контрибуцию - Дуда

17:00 13.05.2022 Источник: РБК

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия должна выплатить контрибуцию за ущерб, с которым столкнулась страна во время спецоперации. Об этом польский лидер заявил, выступая на конференции в эстонской столице Таллине.

«Россия должна быть немедленно и полностью отрезана от получения прибыли от агрессивной войны, которую они вели против Украины, а соучастники должны столкнуться со всеми последствиями своих действий, включая компенсацию причиненного ими ущерба», — сказал Дуда.

На совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конференции Дуда уточнил, что Россия «должна выплатить контрибуцию за то, что разрушила на Украине». РБК

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