Страны G7 намерены предоставить Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро — Spiegel
17:12 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки. Об этом в пятницу сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.
По его информации, на встрече министров финансов G7, которая пройдет в ФРГ на следующей неделе, они планируют оказать финансовую помощь Киеву в размере чуть менее 30 млрд евро. При этом указывается, что данные средства должны быть предоставлены в виде займов и грантов. Таким образом, Киеву не придется все возвращать. Сумма в 30 млрд евро, как пишет «Шпигель», предполагает, что боевые действия закончатся в течение года.
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