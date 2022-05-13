Андрей Воробьев прокомментировал одобренный для Московской области транш на сумму более 9 миллиардов рублей

17:45

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Московской области одобрен федеральный транш на сумму более 9 млрд руб. Деньги пойдут реализацию крупного инфраструктурного проекта – реконструкцию дороги и канализационного коллектора. Всего кредиты выданы 12 регионам на общую сумму около 28 млрд руб.

«9,1 млрд. рублей – крупнейший транш в этом году среди всех регионов. Спасибо правительству РФ за поддержку нашей заявки. Все мероприятия, на которые мы получили финансирование, пройдут в Ленинском городском округе – одной из крупнейших территорий, где живет почти 380 тыс. человек, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Из главного: мы реконструируем Каширское шоссе – там нужны дополнительные съезды и развязки. А также модернизируем канализационный коллектор – объект не очень на виду, но важен для качества коммунальных услуг и ввода новых микрорайонов».

Реконструкция Каширки пройдет на почти 5-километровом участке, с которого начинается шоссе. Здесь 6-8 полос движения, 2 транспортные развязки, 3 подземных пешеходных перехода. Пропускная способность дороги, в том числе развязки на пересечении с Володарским шоссе и А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», полностью исчерпана. Она уже не справляется с существующим потоком автомобильного и общественного транспорта, а дополнительных съездов здесь нет.

Эта дорога является вылетной магистралью из Москвы, она имеет большую социальную значимость для существующей и планируемой жилищной застройки. Тут также возводятся многофункциональные спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, пожарные депо, бизнес-центры. Рядом с реконструируемым участком Каширского шоссе находится несколько населенных пунктов – деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, села Остров, Молоково.

Реконструкция коллектора от главной канализационной насосной станции города Видное до точки подключения к системе водоотведения АО «Мосводоканал» улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг для более 122,5 тыс. жителей. Кроме того, будет создана возможность технического присоединения строящихся ЖК «Калиновка», «Тарычево», «Миниполис Дивное», «Зеленые аллеи 1-2».

Московская область имеет возможность освоить указанные средства в 2022-2023 годах вместо 2024-2025.

Ранее Подмосковье получило из федерального центра кредит на сумму 27,9 млрд руб. С помощью этих средств строят и реконструируют 33 объекта.

«Среди них – 16 детсадов в Мытищах, Ленинском и Одинцовском округах, Люберцах и Красногорске, 6 автодорог, в том числе – Путилковское, Пироговское, Афанасовское и Осташковское шоссе. Почти все объекты уже законтрактованы, и мы делаем все возможное, чтобы ускорить строительство и ввод», – сообщил Андрей Воробьёв.